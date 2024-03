Jannik Sinner doma Daniil Medvedev in un’ora e 9 minuti nella semifinale del Masters 1000 di Miami e domenica potrà giocarsi la possibilità di diventare numero 2 al mondo. L’azzurro ha giocato un match perfetto dimostrando uno stato di grazia che forse finora aveva nascosto nel corso del torneo in Florida. Servizio, dritto, rovescio, risposta puntuale: non c’è stato un solo fondamentale in cui l’altoatesino non abbia sovrastato il russo, apparso in confusione fin dalle prime battute. Del resto, pronti-via e Sinner è già 2-0 in un primo set a senso unico nel quale difende il servizio e infila il secondo break portandosi sul 5-0 che è già una sentenza. Medvedev non sa come venire fuori dal tonitruante gioco della stella italiana e pur riuscendo a difendere il servizio per la prima volta, affonda sul 6-1 dopo 34 minuti. Troppo bello per essere vero?

Non esattamente, perché il secondo set ha lo stesso canovaccio del primo. Il russo va a battere per cambiare l’inerzia del match e si ritrova sotto 40-0, inerme di fronte ai colpi di Sinner che strappa subito il servizio con una clamorosa risposta sulla prima dell’avversario. Break consolidato in scioltezza concedendo solo un 15 dopo 10 punti di fila. È dominio sul centrale di Miami e l’azzurro decolla nel quarto game con un altro break frutto di uno scambio dominato per il 40-15 e l’immediata trasformazione delle palle a disposizione per inchiodare il russo a un 4-1 che è già una sentenza. La reazione del russo è impalpabile, continua a sbagliare con il dritto ma tiene il servizio per il 5-2. Sinner però è un martello e chiude appena torna al servizio dando una lezione mentale che sembra il proseguo della rimonta in finale agli Australian Open.

La cronaca del match

Sinner in finale!

Medvedev 15-0 con Sinner che va in rete dopo un lungo scambio. Altro errore di Sinner che subisce lo scambio: 0-30. Il russo prova ad andare a rete, ma sbaglia: 15-30. Rara discesa a rete di Sinner, la terza del match, per il 30-30. Variazione di Sinner dalla diagonale ed è match point. E la mette subito! Sinner domina Medvedev in un’ora e 9 minuti. Finisce 6-1 6-2. Jannik semplicemente perfetto.

Medvedev tiene il servizio

Quindici pari grazie a un errore di Medvedev, il ventesimo non forzato. Poi ancora un incredibile errore per il 15-30. Fischi del pubblico per il russo. Buona la prima per il 30-30 ed ace per il 40-30. Sinner vuole prendersi subito la finale e costringe Medvedev ai vantaggi. Ancora una buona prima del numero 4 al mondo ma un rovescio lungolinea super dell’azzurro riporta il punteggio in parità. Stecca il dritto Sinner, nuovo vantaggio per il russo che poi va 5-2 con un altro buon servizio. Sinner servirà per il match dopo 1 ora e 3 minuti di gioco.

È 5-1 Sinner

Ace per aprire il game: è il terzo consecutivo, sette nel match. Il russo non tiene lo scambio e va lungo col dritto: 30-0. Finalmente una giocata da numero 4 del mondo per il 30-15 con un lungolinea di rovescio. Risposta lunga sulla seconda: 40-15. Scambio più lungo della partita che consegna il 5-1 a Sinner.

Sinner prende il volo: altro break!

Sinner in stato di grazia va sul 30-0 con due risposte super. Ace del russo per accorciare. Scambio dominato da Sinner che si costruisce altre due palle break. Arriva subito il doppio break. Stratosferico Jannik.

Sinner sul 3-1 con classe

Sinner 15-0 con la prima, grazie alla quale ha vinto 17 punti su venti. Quindi primo doppio fallo. Risposta immediata: ace del 30-15. Pari sul 30 con un corridoio di Jannik. Riga di Medvedev che ritrova una palla break. Annullata da Sinner con un grande servizio. Vantaggio con il secondo ace del game: micidiale concentrazione sui punti importanti dell’altoatesino. E ancora ace. Devastante risposta di Sinner al primo momento in cui Medvedev ha provato a rimettersi in piedi.

Muove il punteggio il russo: 2-1

Medvedev esordisce al servizio con un doppio fallo. Poi si raddrizza anche grazie a un doppio nastro di Sinner che lo porta 40-15. Poi sblocca il punteggio: 2-1.

Vantaggio consolidato: Sinner 2-0

Sinner sale 30-0 con il servizio: sono dieci punti di fila vinti. Medvedev in confusione prova a scuotersi con un dritto aggressivo sulla seconda: 30-15. Jannik strozza subito le pretese con un servizio vincente. Poi lo affonda con la seconda.

Break immediato di Jannik!

Sinner si porta subito con il 30-0 e poi attacca sulla seconda di servizio costruendosi tre palle break. Trasforma subito la prima con una cla-mo-ro-sa risposta sulla prima di servizio. È subito strappo dell’altoatesino.

Inizia il secondo set: serve Medvedev

Primo set a Sinner: 6-1 in mezz’ora

Servizio esterno per il 15-0 di Sinner. Poi errore gratuito di Medvedev, ancora con il dritto: 30-0. Seconda corta di Jannik: tre set point. Subito chiuso. È 1-0 per Sinner in 34 minuti. Troppo bello per essere vero? Per ora a Miami non c’è storia con l’azzurro che ha letteralmente dominato il russo, servendo bene e tenendo anche con la seconda. Medvedev ha peccato in battuta e ha commesso molti errori con il dritto.

Segni di vita del russo: 5-1

Medvedev trova finalmente una buona prima per il 15-0. E fa bis e tris per il 40-0, riuscendo finalmente a giocare un game al servizio senza complicazioni. Così muove il punteggio e va sul 5-1.

Sinner vola sul 5-0

Sinner 15-0 con una prima vincente e terzo ace per il 30-0 che diventa quindi 40-15. Poi Sinner chiude con un altro servizio vincente. Finora è dominio dell’azzurro.

Altro break Sinner!

Il russo sul 30-15 con un gratuito di Sinner. Ma il russo ha difficoltà a contenere la risposta di Sinner (30-30) che poi approfitta di un’altra seconda di servizio e si costruisce la palla del doppio-break. Ancora seconda di servizio per il russo ma poi si difende benissimo e la annulla. Nuovo errore di dritto (il quinto da inizio match) e altra palla break per Jannik, ma la spedisce in rete. Game che supera i 5 minuti. Terza chance di 4-0 per Sinner con una grande risposta sulla prima di servizio. Medvedev annulla ancora! Altro errore del russo: è quarta palla break. Questa va dentro: 4-0 Sinner! Medvedev ha servito finora con il 21% di prime.

Sinner consolida il break: 3-0

Medvedev prova subito a replicare: due grandi risposte sul servizio, gli valgono due palle break. Sinner annulla la prima con il servizio al corpo e poi il russo lo grazia con un gratuito di dritto. Sul 40-40, Sinner alza il livello e con altri due punti consecutivi consolida il break. È 3-0.

Subito break di Sinner!

Doppio fallo di Medvedev e una risposta lunga del russo per il 30-15 di Sinner. E poi palla break sul 30-40, annullata dal russo con il primo ace. Ma Sinner con un passante trova la seconda possibilità annullata ancora dal russo con un grande servizio. Il russo sbaglia ancora dal fondo ed è la terza palla break per l’altoatesino. È quella buona: Sinner va sul 2-0!



Sinner subito 1-0

Sinner parte con un ace, va sotto 30-15 e poi infila tre punti consecutivi per l’1-0 aiutandosi con il servizio.

Si inizia

Inizia il match. Il primo a servire sarà Jannik Sinner.

Il cammino fin qui

Medvedev è arrivato alla semifinale di Miami battendo in serie Marton Fucsovics, Cameron Norrie, Dominik Koepfer e Nicolas Jarry senza perdere neanche un set e arrivando solo in due occasione al tie-break. Risultati che dimostra una buona freschezza da parte del russo, reduce dalla finale degli Indian Wells persa contro Alcaraz alla quale era approdato dopo un lungo riposo seguito allo Slam australiano. Sinner ha invece lasciato un set per strada contro Tallon Griekspoor e in diverse occasioni in Florida ha dimostrato di avere uno stato di forma non brillantissimo, riuscendo come ad avere la meglio – oltre che sull’olandese – su Andrea Vavassori, Christopher O’Connell e Tomas Machac.

Medvedev vince il sorteggio

Il russo ha vinto il sorteggio e ha chiesto di rispondere. Sinner inizierà quindi al servizio.

Giocatori in campo

Medvedev e Sinner sono entrati in campo sul centrale di Miami e stanno iniziando il riscaldamento. L’arbitro di sedia sarà Nacho Forcadell.

Tutto pronto

Tutto pronto a Miami per la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che lo scorso anno si sfidarono per il titolo in finale nel torneo della Florida. È il sesto scontro tra i due nell’ultimo anno solare.

I precedenti

I precedenti tra i due sono dieci, con il russo che ne ha vinti sei. Ma l’azzurro ha trionfato in tutti gli ultimi quattro faccia a faccia, che risalgono agli ultimi mesi. Dopo aver perso a Marsiglia nel 2020 e nel 2021, alle Atp Finals del 2021, nei quarti di Vienna nel 2022 nelle finali di Rotterdam e proprio di Miami durante la scorsa stagione, Sinner ha vinto in finale a Pechino e Vienna in autunno, quindi in semifinale alle Atp Finals di Torino e nella storica finale a Melbourne dello scorso gennaio.