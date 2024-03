Lieto fine per la vicenda di Edoardo Galli, il 16enne di Colico (Lecco) scomparso da casa lo scorso 21 marzo. Il ragazzo è stato ritrovato questa mattina, attorno alle 7.45, presso la stazione Centrale di Milano. A riconoscerlo è stata una coppia di viaggiatori che, notando la sua somiglianza con le foto diffuse dai media, ha immediatamente avvisato il personale di Fs Security. Gli addetti alla sicurezza hanno quindi contattato la Polizia Ferroviaria, che ha preso in carico il ragazzo.

Edoardo Galli, al momento del ritrovamento, era in buone condizioni e stava tranquillamente facendo il biglietto per rientrare a casa. Non si conoscono ancora i motivi del suo allontanamento, ma le autorità stanno indagando per fare luce sulla vicenda. La notizia del ritrovamento ha portato grande sollievo alla famiglia e ai amici del ragazzo, che lo attendevano con ansia da giorni. La Polizia Ferroviaria ha espresso la propria soddisfazione per l’esito positivo della vicenda, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine in casi di persone scomparse.

La famiglia Galli ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati per le ricerche, dalle forze dell’ordine ai media, ai cittadini che hanno diffuso le foto del ragazzo sui social network, con un ringraziamento speciale per la coppia di viaggiatori che ha riconosciuto Edoardo e ha permesso di riportarlo a casa sano e salvo.