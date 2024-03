Proseguono le ricerche di Edoardo Galli, il diciassettenne di Colico (Lecco) scomparso da casa il 21 marzo. La novità è che quello stesso giorno le telecamere di sorveglianza della stazione Centrale di Milano lo hanno ripreso dopo che era sceso da un treno: mangiava un gelato e camminava davanti ai negozi, con accanto una persona. La circostanza conferma la prima destinazione volontaria del giovane, ma non svela le sue intenzioni. Sembra però escludere che possa essersi diretto in Alta Valsassina, dove negli ultimi giorni si erano concentrate le ricerche di forze dell’ordine e volontari, anche con l’ausilio di droni, sulla base delle informazioni che il giovane aveva letto in Rete nelle ore precedenti la scomparsa. In un primo momento era stata presa in considerazione anche l’allontanamento all’estero, avendo il ragazzo anche passaporto russo.

Il ragazzo è uscito di casa la mattina del 21 marzo e non è mai arrivato a scuola, il liceo scientifico che frequenta a Morbegno (Sondrio). Gli investigatori già avevano ipotizzato che poteva essersi allontanato in treno diretto a Milano. Gli inquirenti continuano intanto ad analizzare le immagini dei circuiti di videosorveglianza lungo il tragitto che il 17enne avrebbe percorso.

Il giorno della scomparsa Galli – alto 1,80 metri, capelli castano chiaro, occhi grigio verdi e con indosso un paio di occhiali fotocromatici – portava un giubbino di jeans blu scuro, pile beige, camicia marrone a quadretti e scarpe Adidas bianche e strisce blu. Tra i segni particolari si segnala una lieve cicatrice sopra l’occhio destro.

Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 380/7814931. Anche la prefettura di Lecco ha pubblicato un appello, e chiunque abbia informazioni utili può chiamare i carabinieri al numero 0341/940106.