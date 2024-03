Dopo gli ultimi incidenti che hanno coinvolto Flixbus prima a Modena e poi due giorni fa a Lipsia in Germania, l’azienda di trasporti tedesca cerca di difendersi facendo sapere all’Ansa, attraverso il portavoce Sebastian Meyer, che “nel 2023 abbiamo avuto un totale di nove incidenti mortali in tutto il mondo nella nostra rete globale” a fronte di “oltre 81 milioni di passeggeri. Ogni incidente che si è verificato e ogni singola persona ferita è uno di troppo. Purtroppo, nonostante le severe misure di sicurezza, non possiamo prevenirli completamente”.

Meyer aggiunge che l’azienda fornisce ai suoi mezzi e al suo personale dotazioni tecniche come la guida assistita e agevolazioni come il doppio autista notturno andando oltre quanto richiesto dalle normative e che la sicurezza dei passeggeri e del personale è una priorità assoluta. “Lavoriamo giorno e notte per garantirla, investendo in personale, processi, attrezzature tecniche all’avanguardia e formazione”, ha affermato il portavoce di Flixbus aggiungendo: “Abbiamo introdotto diverse misure di sicurezza, come la formazione alla sicurezza per dipendenti e autisti, due autisti per ogni viaggio notturno in Europa e una moderna flotta di autobus con assistenti alla guida come l’avviso di deviazione dalla corsia e la frenata assistita”.