Sono almeno cinque le vittime di un incidente stradale che ha coinvolto un pullman Flixbus, in Germania. Il mezzo si è ribaltato sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia. “Al momento risultano cinque le persone che hanno perso la vita nell’incidente”, ha spiegato la portavoce della polizia, aggiungendo che i feriti “sono più di dodici” e “non si sa ancora quanti sono feriti in modo grave”. “Attualmente non si conoscono ancora le nazionalità delle vittime”, ha aggiunto. Il Flixbus viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10.

Come riferiscono i media tedeschi, i 53 passeggeri e i due autisti sono stati sbalzati dai sedili e l’autobus è stato gravemente danneggiato. Diversi elicotteri e molte ambulanze sono stati inviati nella zona dell’incidente, con l’autostrada – che collega Berlino a Monaco – che è stata chiusa in entrambe le direzioni. Lunedì scorso un mezzo Flixbus era stato coinvolto in un incidente in Italia, sulla ’A1, tra Modena Sud e Valsamoggia. Nell’incidente è morto un passeggero, 19enne di origini congolesi.