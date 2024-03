L’ex frontman degli Oasis, Liam Gallagher, si apre a cuore aperto in un’intervista al The Sun, raccontando il suo percorso per tornare in salute e la sua nuova visione della vita. A 51 anni, Gallagher ha decisamente messo da parte gli eccessi di un tempo, eliminando fumo e droghe dalla sua vita: “Devi disfare tutto ciò che un tempo pensavi fosse figo per tornare alla realtà e alla salute”, afferma l’artista.

Tra le nuove abitudini di Liam c’è quella di alzarsi presto la mattina, alle 4: “Amo alzarmi presto. Vado a letto intorno alle 6 o le 7 e mi alzo presto, alle 4 del mattino. Cosa faccio a quell’ora? Niente. Mi siedo sul letto e penso”. Liam ammette di aver avuto una vita ricca di successi, ma solo ora, con l’età che avanza, ne capisce il vero valore: “Mentre invecchi ti rendi conto che la vita è preziosa. Quando sei giovane non ti importa, man mano che invecchi ti avvicini alla fine. Se ho paura della morte? Ci sono giorni in cui sono entusiasta di tutto e altri in cui dico ‘la vita è una mer**’. Anche se ho avuto tutto, non è abbastanza. A volte vorrei solo avere la risposta alle domande: dove stiamo andando? Perché siamo qui? Ma non è possibile. Sono decisamente nella fase discendente. Ma in fondo moriremo tutti, vero?”.

L’artista ha sofferto di diverse problematiche negli ultimi anni, tra cui psoriasi, artrite e una malattia autoimmune. L’anno scorso ha subito un’operazione all’anca e ha dovuto rinunciare al jogging, una sua passione. “Ho l’artrite. Ho fatto dei controlli e le mie ossa sono fracassate. La notte non riesco a dormire per il dolore. Continuo a rigirarmi nel letto. Assumo dei sonniferi a base di erbe che mi hanno salvato la vita“, ha confessato infine.