La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni non parrebbe procedere per vie molto pacifiche. Dopo le indiscrezioni riportate da FQMagazine sul fatto che alla festa di compleanno del piccolo Leone i due non si sono parlati, con molta tensione, peggio è andata al compleanno della piccola Vittoria. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i due avrebbero discusso, con la madre di Fedez, Tatiana, che lo avrebbe rincorso pregandolo di “farla finita”.

Come staranno andando le cose lo sanno solo Fedez e Ferragni. Una certezza arriva dai social ed è il fatto che Fedez stia cercando una nuova casa. Il rapper ha postato nelle stories un letto fatto a forma di squalo con la didascalia “sto cercando il letto dei bambini per la casa nuova, secondo voi questo è bello, bellissimissimo o chiamereste gli assistenti sociali?”. Poi una battuta sulla cabina armadio di quella che è ormai la sua ex casa (sembra ieri che scorrazzava da un punto all’altro dell’enorme spazio paragonandolo per dimensioni alla Rinascente di Milano): “Cabina armadio di design fatta su misura… Già mi manchi“, scrive mostrando una sedia con abiti impilati sopra.