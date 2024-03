“Bentornato, Massimo“, in una nota stampa diramata dal servizio pubblico l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi ufficializzano il ritorno in Rai di Giletti. Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70“, evento dedicato al compleanno del piccolo schermo che aveva raccolto ascolti tiepidi e molte critiche. Oggi il giornalista torinese ha firmato il contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. “Siamo molto soddisfatti – dicono Sergio e Rossi – di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua ‘casa’“.

Lo scorso 13 aprile La7 aveva cancellato “Non è l’Arena” dai palinsesti, una nota stringata e molte polemiche. Il talk show prodotto da Fremantle era giunto alla sesta edizione, il debutto nel 2017 dopo la soppressione de “L’Arena”, storico titolo di Rai1 in onda alla domenica pomeriggio, cancellato in extremis dai palinsesti dall’allora direttore generale Mario Orfeo. Nelle settimane successive diverse ricostruzioni avevano portato il “caso Giletti” al centro della scena. Da una parte la decisione legata a costi e ascolti, dall’altra parte le voci sulle discusse puntate con Salvatore Baiardo. https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/10/11/giletti-arrivera-in-rai-a-gennaio-la-conferma-dellad-roberto-sergio-il-giornalista-da-fiorello-costruisco-lo-studio-di-viva-rai-2/7320289. C’è chi ipotizza il ritorno di Giletti alla domenica pomeriggio, in una staffetta con Mara Venier, alla guida de “L’Arena” su Rai1 ma sul tavolo potrebbe anche esserci un prime time informativo su Rai2 o Rai3. Carte che molto presto saranno scoperte, in una Rai in fibrillazione alle prese con nuove nomine e cambi ai vertici.