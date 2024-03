Maddalena Corvaglia è tornata in tv con Pechino Express, ma la sua vita è molto diversa da quella di qualche anno fa. L’ex velina di Striscia la Notizia ha infatti lasciato l’Italia e si è trasferita a Palma di Maiorca con la figlia Jamie, nata dal matrimonio con il chitarrista Stef Burns.

“Mi sono trasferita a Palma di Maiorca per tanti motivi”, ha raccontato Corvaglia in un’intervista a Il Messaggero. “A Milano dopo il covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chiesto se davvero volevo fare crescere in quel clima mia figlia e mi sono data subito una risposta: no. Quindi siamo partite”. La scelta di lasciare Milano inizialmente non era stata condivisa da Burns, che poi ha cambiato idea: “Si è fidato di me, adesso appena può viene a trovarci, da Milano in tre ore è qui”. E specifica di aver scelto Palma e non essere tornata in Puglia per una ragione precisa: “C’è la scuola di inglese che giù non c’è, io e suo padre vogliamo farla crescere bilingue”.

La separazione da Burns non è stata semplicissima e Corvaglia spiega di aver subito un trattamento molto aggressivo da parte dell’ex marito e della sua rappresentanza legale: “Ho rischiato di subire scelte che poi sarebbero ricadute su mia figlia. Ho reagito a modo mio, come un leone”. Inizialmente Corvaglia racconta si sia trattato di una guerra: “Mi sono difesa molto bene, anche se a volte l’avrei strozzato. È stato allucinante, lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi, non dico altro”.

Una relazione che, spiega Corvaglia, è finita per un semplice motivo: “Siamo come il giorno e la notte. Quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni diverse. Mettiamola così: io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Di lì in poi è andata sempre peggio”. Adesso Maddalena Corvaglia si gode la sua nuova vita a Maiorca con la figlia Jamie: “Sono felice, serena e finalmente libera”.