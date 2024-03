Le immagini di Papa Francesco visibilmente provato ed affaticato che resta in silenzio al momento dell’omelia della Domenica delle Palme stanno facendo il giro del mondo. È la prima volta che un Pontefice non fa l’omelia nella giornata che segna l’inizio della settimana santa. Difficile rimanere indifferenti e così anche Mara Venier, nella puntata odierna di Domenica In, ha voluto dedicare un pensiero al Papa. L’occasione è arrivata durante l’intervista a Il Volo: ripercorrendo i 15 anni di carriera dei tre giovani tenori, la conduttrice ha citato quando si sono esibiti proprio al cospetto di Bergoglio in occasione di una delle Giornate Mondiali della Gioventù. Ricordando quei momenti e spiegando al pubblico quanto successo stamattina in Piazza San Pietro, Mara Venier ha dedicato un pensiero a Papa Francesco: “L’importante è che si riprenda al più presto, io l’ho conosciuto ed è come parlare con un amico”, ha detto mandandogli un bacio a distanza.