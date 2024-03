La notizia ha scosso il Regno Unito e il mondo intero: la Principessa Kate Middleton ha annunciato venerdì 22 marzo di avere un cancro e di essere in cura. In un videomessaggio, la Principessa di Galles ha spiegato di aver ricevuto la diagnosi di recente e di aver già iniziato il trattamento chemioterapico. Ha voluto rassicurare i sudditi britannici e i suoi sostenitori, affermando di essere fiduciosa e di sentirsi supportata dalla sua famiglia e dai medici.

Anche Blake Lively, l’attrice americana conosciuta per il ruolo di Serena van der Woodsen nella serie tv Gossip Girl, è rimasta colpita e spiazzata dall’annuncio, tanto che ha subito voluto scusarsi con la Principessa per un post pubblicato su Instagram la settimana precedente. “Sono sicura che oggi non interessi a nessuno ma mi sento di doverlo riconoscere – ha scritto l’attrice di Gossip Girl nelle sue Instagram Stories – ho fatto uno stupido post sulla scia della moda dei “photoshop fails”, e oh ragazzi, quel post oggi mi mortifica. Chiedo scusa. Mando amore e auguri a tutti, sempre”.

Nel post in questione, Blake Lively aveva ironizzato sull’ormai famigerata foto di Kate Middleton con i suoi figli, pubblicata in occasione della Festa della Mamma, che era stata poi ritirata dalle agenzie fotografiche perché ritoccata con l’intelligenza artificiale. L’attrice ha così candidamente di aver commesso un errore e ha chiesto scusa alla Principessa, inviandole i suoi auguri di guarigione.