“Sulla firma per i fondi di coesione abbiamo fatto tutto, ma il governo ha fatto ricorso. Noi siamo pronti a fare le verifiche anche con le Nazioni Unite, se necessario“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla vicenda delle risorse destinate al Sud Italia sulle quali ora si attende la risposta del Consiglio di Stato. De Luca ha attaccato il governo per aver bloccato i fondi: “Sono arroganti e antidemocratici, nemmeno con Berlusconi si lavorava così”.