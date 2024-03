“Voglio ringraziare tutte le persone che sono venute oggi e che hanno partecipato per dire insieme a noi no al progetto sbagliato di questo Ponte che il ministro Salvini sta portando avanti noncurante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico, dannoso, sbagliato. Lo abbiamo visto anche in Parlamento quando è emerso che persino la relazione del comitato scientifico ha chiarito che le prove del vento non sono state fatte. Questo territorio ha bisogno di un grande investimento per migliorare la mobilità adesso”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di una manifestazione nella zona di Torre Faro a Messina, per dire no alla costruzione del Ponte sullo Stretto.