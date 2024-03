La tragica notizia è arrivata a Miami quando sono ancora in corso le partite di qualificazione al tabellone principale del Masters 1000. Il compagno della tennista bielorussa Aryna Sabalenka, l’ex giocatore di hockey Konstantin Koltsov, è morto all’età di 42 anni. L’annuncio da parte della federazione bielorussa di hockey non fa riferimento alle cause della morte, specificando solo che è avvenuta “improvvisamente“.

Koltsov ha preso parte a tre stagioni con i Pittsburgh Penguins nella Nhl (National Hockey League ) tra il 2002 e il 2006. A livello internazionale ha partecipato con la nazionale bielorussa alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010 e a nove campionati del mondo. Attualmente era allenatore della squadra di hockey russa Salavat Julaev.

Dal 2021 aveva una relazione con Sabalenka, la tennista numero 2 del ranking mondiale Wta. La bielorussa, vincitrice degli ultimi due Australian Open, in questo momento si trovava appunto a Miami per giocare il secondo torneo statunitense della sua stagione, dopo essere uscita agli ottavi di finale dal torneo di Indian Wells in California.