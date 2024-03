Peter Sagan, l’iconico ciclista slovacco tre volte campione del mondo di ciclismo su strada (2015-2017), si trova nuovamente a dover fare i conti con problemi cardiaci che lo costringeranno a prendersi una pausa dalle competizioni. Il passaggio di Sagan alla mountain bike, con l’ambizione di qualificarsi per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi, è stato interrotto da questa inaspettata complicazione.

Già a febbraio il ciclista aveva necessitato di un intervento per l’impianto di un registratore di eventi sottocutaneo, uno strumento medico utilizzato per monitorare l’attività cardiaca in modo continuo. Questa procedura era stata eseguita sotto la guida del professor Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia presso l’Ospedale Universitario Marche di Ancona.

Sagan, originario di Zilina e ora 34enne, ha condiviso attraverso un post sui suoi canali social la necessità di sottoporsi ora a un’operazione al cuore, programmata per la prossima settimana sempre ad Ancona. “Ciao a tutti. Mentre mi allenavo sui percorsi rocciosi di Marsiglia il mio cuore ha avuto qualche sussulto. Niente di cui preoccuparsi ma il mio cuore ha bisogno di un pit stop“, ha scritto il ciclista, cercando di rassicurare i suoi fan e seguaci.

Sagan ha espresso fiducia nel successo dell’operazione, grazie al supporto del suo amico e cardiologo, Roberto Corsetti. Con un messaggio di ottimismo, ha aggiunto: “Sono sicuro che tornerò in bici presto. Vi terrò aggiornati”. Questa pausa forzata rappresenta però un ostacolo nel percorso di preparazione dell’atleta verso le Olimpiadi estive 2024.