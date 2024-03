Scene preoccupanti da Miami, dove sono in corso le qualificazioni al tabellone principale del Masters 1000 che si gioca sul cemento della Florida. Il tennista francese Arthur Cazaux è svenuto improvvisamente in campo durante il terzo set del match contro il connazionale Harold Mayot. I due giocatori erano in campo già da oltre due ore quando Cazaux è crollato a terra, prima di essere soccorso dal medico e dall’arbitro. Alla fine il francese numero 74 al mondo è stato costretto al ritiro: il mancamento, stando alle ricostruzioni, è stato dovuto al caldo.

Il doppio impegno a stelle strisce, cominciate con Indian Wells, è d’altronde noto come il Sunshine Double. Se in California però i principali problemi li hanno causati e le api e anzi è arrivata addirittura la pioggia a interrompere la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, a Miami per il momento il meteo non sta tradendo le attese. Lunedì il termometro è arrivato a segnare 30 gradi, con il 69% di umidità e una temperatura percepita di almeno 34 gradi. Fortunatamente per tennisti e organizzatori nei prossimi giorni la temperatura dovrebbe abbassarsi e tra venerdì e sabato sono anche previste alcune gocce di pioggia. Condizioni che probabilmente il povero Cazaux avrebbe gradito di più.