Nicolas Vaporidis e il cinema: una storia d’amore destinata a proseguire nonostante la sua nuova carriera nel mondo della ristorazione. Intervistato dal Corriere della Sera durante il Bergamo Film Meeting, l’attore ha annunciato che tornerà presto sul grande schermo con il film c’è “Fino alla fine della musica“, della regista Cristiane Oliveira. Un film poliglotta che profuma d’italiano e suona in portoghese ma non solo. L’uscita dell’opera è datata 28 marzo e potrebbe rappresentare un nuovo trampolino di lancio per Vaporidis, che aveva vissuto il suo exploit all’età di 24 anni, recitando in “Notte prima degli esami“.

Dopo aver partecipato e vinto l’Isola dei Famosi nel 2022, l’attore romano sembrava aver accantonato il mondo delle riprese per prediligere quello della ristorazione ma “Certi rapporti non li interrompi. Il cinema è stato il mio primo e più grande amore. Non avere più la necessità di doverci pagare le bollette mi rende libero e mi permette una selezione più accorta – ha dichiarato Vaporidis -.Quando il produttore Emanuele Nespeca mi ha chiamato per ‘Fino alla fine della musica‘, mi sono lanciato nel progetto”, ha rivelato il proprietario dei ristoranti di cucina romana Taverna Trastevere. “Per me la cucina è una forma d’arte e la ristorazione spettacolo dal vivo. Il ristorante è il palcoscenico, i clienti fanno il pubblico, lo staff sono gli attori. E io, forse, sono il regista”, ha sottolineato.