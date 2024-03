Shakira torna con un album il prossimo 22 marzo. E già dal titolo si capisce l’intenzione della popstar: Las Mujeras Ya No Lloran (Le donne non piangono più). Al Sunday Times ha detto: “Ci sono stati così tanti pezzi della mia vita che sono crollati davanti ai miei occhi e in un certo senso ho dovuto ricostruirmi, raccogliendo i pezzi dal pavimento e rimettendoli a posto. Il collante che ha tenuto tutto saldo è stata la musica”. I riferimenti al divorzio con Gerard Piqué non mancano e d’altronde il mondo del gossip è stato ‘popolato’ dalle frecciatine tra i due per diversi mesi. Dopo Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 5 nel nuovo album c’è Ultima, che affronta il tema dell’addio dall’ex calciatore e alla domanda se sia proprio dedicata a lui, la popstar risponde: “A chi, a Voldemort, quello che non dovrebbe essere menzionato? Spero sia l’ultima canzone che scriverò su questo e su di lui”.