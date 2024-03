“Lo so che è difficile ma non fate ca***te” è il messaggio social lanciato da Micol Oliveri che, tramite un breve video su Instagram, ha risposto ad un commento di un hater che le aveva scritto “Sei ingrassata tantissimo, soprattutto di gambe“. I giudizi che il web addita ad influencer o comuni creator potrebbero profondamente ferire una persona, tanto da condizionarla. In questo caso si parla indirettamente di alimentazione e l’attrice ha voluto sensibilizzare sul tema della body positivity, raccontando i conflitti interiori che sta affrontando nell’ultimo periodo.

“Vi chiedo di astenervi dal giudizio, ognuno ha il proprio rapporto personale col proprio corpo, vi chiedo invece di condividere la vostra storia – ha esordito Micol in un post – In questo momento sto vivendo un momento critico con il mio corpo. Questa è una vecchia storia che dura da tantissimi anni. Mi sto prendendo cura del mio corpo ma lui non risponde agli obiettivi che mi sono prefissata e quindi c’è questo senso di frustrazione. Io amo infinitamente il cibo e questo mi distingue dalle altre perché non farei dei digiuni e perché mi piace stare in salute. Però molte ragazze non la pensano così e possono toccare la malattia. Ma il nostro cervello ci inganna“, ha concluso Oliveri.

Sono stati moltissimi i feedback positivi sotto al contenuto condiviso: “Brava hai dato proprio un bel messaggio“, ha scritto una. “Comunque io non mi permetterei mai di giudicare un’altra donna nell’aspetto fisico, che tristezza.. ma tu sei stupenda.. per cui non ti fare le paranoie”, ha pubblicato un altra.