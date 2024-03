Altro stop del Ministero della Salute. A finire sotto la lente d’ingrandimento sono i biscotti Milka Oreo, ora ritirati dal mercato a causa della possibile presenza di pezzi di plastica all’interno del prodotto. Il lotto coinvolto è identificato con il numero OSK0934422 e viene fabbricato nello stabilimento della Mondelez Polska Produktion in Polonia. Le confezioni interessate, da 37 grammi, presentano una data di scadenza fissata al 1° agosto 2024.

Le autorità sanitarie consigliano vivamente di non consumare i biscotti appartenenti a questo lotto e di restituirli al punto vendita di acquisto. Il personale del negozio sarà incaricato di procedere con la sostituzione o il rimborso del prodotto. Nel caso in cui si sospetti l’inalazione di un corpo estraneo, come un pezzo di plastica, è fondamentale agire con prontezza e cautela. Il consiglio di Humanitas è di valutare attentamente se l’ostruzione delle vie respiratorie sia (eventualmente) parziale o totale. Nel primo caso, è preferibile non intervenire direttamente, mentre nel secondo è consigliabile chiamare immediatamente i soccorsi e, nell’attesa, eseguire le manovre di disostruzione, come quella di Heimlich.