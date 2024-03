Fa sorridere? Sì. Anche perché il gioco di rima “ratti strafatti” è così elementare da suscitare ilarità. Chi non ride sono gli agenti del quartier generale della polizia di New Orleans. Dunque, cosa è successo? I ratti infestano la sede e sono entrati anche nella stanza delle prove, dove hanno potuto gozzovigliare con la marijuana. Il problema è che i topi sono segno di una situazione di grande degrado della ha parlato la sovraintendente Anne Kirkpatrick: “Quando diciamo che diamo valore ai nostri dipendenti, non si può dire lo stesso delle condizioni in cui li facciamo lavorare, condizioni che non sono accettabili”. Escrementi di ratti, cattiva igiene e riparazioni necessarie hanno spinto la sovraintendente a chiedere il trasferimento della sede in centro città, richiesta approvata dal consiglio comunale (la nuova location ha un costo di 670 mila dollari al mese). La “sporcizia”, ha aggiunto Anne Kirkpatrick, non è presente solo nella sede principale ma “in tutti i distretti”.

(foto realizzata con l’AI)