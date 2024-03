La giornalista Lucia Annunziata potrebbe essere candidata dal Pd alle elezioni Europee del 9 giugno. Secondo quanto apprende l’Ansa l’ipotesi di una sua corsa per un posto al Parlamento europeo si starebbe rafforzando e Annunziata dovrebbe essere candidata come capolista dal Partito democratico, come indipendente, nella circoscrizione Sud. Contatti sarebbero ancora in corso in queste ore e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità della candidatura a Strasburgo della giornalista 73enne di Sarno in provincia di Salerno. Notizia confermata anche da LaPresse che tra le altre ipotesi di candidatura del Pd aggiunge anche quella di un altro giornalista, l’ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, nella circoscrizione Centro.

Annunziata che è stata presidente della Rai dal marzo 2003 al maggio 2004, a giugno aveva salutato Rai 3 con l’ultima puntata di “Mezz’ora in Più“. Si era dimessa dalla Rai subito dopo le nomine dei vertici del servizio pubblico. Già a settembre cominciavano a circolare voci su una sua possibile candidatura ma la stessa giornalista aveva stroncato le indiscrezioni: “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee“. Sempre a settembre del 2023 ha debuttato con un nuovo programma su Radio24.