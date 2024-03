C’è l’ex presidente della commissione Esteri della Camera con i 5 stelle, Marta Grande. Ma pure lo scrittore Nicolai Lilin e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Sono questi alcuni dei candidati della lista di Michele Santoro per le prossime elezioni europee. In vista del voto del prossimo 9 giugno il giornalista ha presentato a Roma, nella sede di Servizio Pubblico, Pace Terra Dignità.

Con Santoro sarà capolista anche Raniero La Valle, ex parlamentare di Sinistra indipendente oggi 93enne. In corsa anche il vignettista Vauro Senesi, da sempre vicinissimo al giornalista. Oltre a Marta Grande sarà candidato anche l’europarlamentare Piernicola Pedicini, pure lui un ex 5 stelle.

Con Santoro anche il segretario di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo. Sarà candidata come seconda in lista in tutte le circoscrizioni Benedetta Sabene, autrice del libro “Ucraina. Controstoria del conflitto oltre i miti occidentali”. Inclusi nelle liste pure lo storico Angelo D’Orsi, Ginevra Bompiani, il cronista palestinese Alì Rashid.