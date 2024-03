“La Casa dei Figli di Mouse” è il (nuovo) show del momento. Il mondo dello spettacolo web è in fermento con l’arrivo della ‘versione social’ del televisivo Grande Fratello. L’attenzione e la curiosità del pubblico sono alle stelle. I protagonisti? Dodici famosi tiktoker partenopei che si sono messi alla prova in una convivenza ‘forzata’ all’interno di una casa. La diretta streaming parte alle 21 e si conclude alle 3 del mattino. Presenti star social come Rita De Crescenzo, Laura la Divina, Papusciello, e altri ancora. Il GF pensato per attirare la Generazione Z vede come confessore e conduttore Enzo Bambolina. Il suo compito è quello di coordinare le attività dei concorrenti, che affrontano una sfida senza precedenti se considerate le rispettive professioni: tre settimane senza cellulari, senza contatti esterni e senza i privilegi della loro vita quotidiana.

Il debutto dello show è stato un vero e proprio successo, con i primi contenuti virali in poche ore, confermando la grande curiosità del pubblico. Su YouTube sono più di 200.000 le visualizzazioni del contenuto. “La Casa dei Figli di Mouse” è disponibile su diverse piattaforme social, da Facebook a TikTok, passando per Instagram e YouTube, garantendo una copertura completa per i fan che non vogliono perdersi neanche un momento della diretta. Ora non resta che capire se questa versione 2.0 della trasmissione capitanata da Alfonso Signorini riuscirà a mantenere elevato il fermento attorno a sé. Vedendo gli scoppiettanti partecipanti una cosa pare essere scontata: ci sarà da divertirsi.