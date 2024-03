Le polemiche sulla foto modificata di Kate Middleton non accennano a diminuire, anzi. Sua Altezza si trova al centro di un accesissimo dibattito nel Regno Unito e non solo, dopo che è stata da lei stessa rivelata la manipolazione di un recente scatto di famiglia, pubblicato sul profilo Instagram di Kensington Palace. A seguito dello scandalo, l’emittente americana CNN ha annunciato di voler esaminare tutte le fotografie distribuite dalla famiglia Reale. La decisione di esaminare le immagini precedenti pubblicate dal Palazzo reale – spiega la testata statunitense – è stata presa per garantire l’integrità e la correttezza delle informazioni fornite al pubblico.

La tanto contestata fotografia, che ritraeva Kate insieme ai suoi figli, è stata ammessa come ‘photoshoppata’ dalla stessa principessa, scatenando polemiche sul suo intento e sulla trasparenza della comunicazione ufficiale. Il ritratto, diventato immediatamente virale, è stato pubblicato dopo un intervento chirurgico all’addome subito da Kate due mesi fa. La scelta di apportare dei micro-cambiamenti ha fatto aumentare le speculazione intorno alla salute della consorte del principe William. Un’amica di Kate ha rivelato al Mirror che la principessa è “sconvolta dal clamore causato da quella che doveva essere una foto di famiglia evidentemente innocente“.

Il fenomeno è stato già battezzato “Kategate” o “Katespiracy”, e su internet continuano a circolare varie ipotesi sullo stato di salute della principessa. Secondo il National Enquirer, Kate sarebbe esausta a causa della pressione della vita reale e potrebbe addirittura desiderare di abbandonare i suoi doveri reali. Nonostante le speculazioni, la principessa ha confermato la sua partecipazione a una cerimonia il prossimo 8 giugno, segnalando una volontà di continuare con gli impegni ufficiali nonostante le ultime controversie.