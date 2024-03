“Che gente esiste in questo mondo, assurdo”, così Chiara Nasti sulle proprie storie Instagram. L’influencer, compagna di Zaccagni e mamma del piccolo Thiago, ha raccontato una discussione avuta lo scorso pomeriggio con un signore. La presenza dei cani all’interno di bar o ristoranti non sempre è ben accolta da tutti i clienti. L’uomo in questione era parecchio infastidito da Twenty (il nome del cagnolino di Nasti).

“Comunque è incredibile oggi sono andata a prendere un caffè con una mia amica ed un signore che era seduto al tavolo vicino al mio mi dice ‘io odio i cani’ – ha esordito -. Io a quel punto gli ho chiesto di spostarsi. Perché ci sono mille modi per dire una cosa. Bastava dirlo in tanti altri modi, io avrei capito. Ma una persona che invece dice ‘io odio i cani’ non la tollero. La odio proprio – ha proseguito la creator -. Come si fa a dire una cosa del genere? Esprimere questo senso di disprezzo lo trovo proprio fuori luogo. Ma perché mi devono stressare in gravidanza. Una cosa fuori di testa ma poi dire queste cose davanti ad un bambino di quattro anni”, ha detto. “La gente non ha proprio più sentimenti, io le vedo pazze a queste persone“, ha concluso Nasti.