“Uniti si vince o si perde, divisi non si gioca nemmeno la partita“. Al di là della sconfitta del ‘campo largo’ contro il centrodestra e Marco Marsilio in Abruzzo, la segretaria Pd Elly Schlein continua a rivolgersi alle altre opposizioni per continuare a costruire l’alternativa alla maggioranza di governo, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dalle Regionali in Basilicata fino alle prossime amministrative.

Parlando del voto in Abruzzo ha quindi rivendicato: “Preferisco avere perso con una coalizione unita perché non abbiamo preso abbastanza voti, piuttosto che avere perso magari per le divisioni nel campo delle opposizioni”. Di fatto, un nuovo appello, a M5s e Azione su tutti, di fronte al nodo ancora irrisolto della Basilicata, dove si cerca ancora una convergenza su un candidato comune, di fronte ai no del M5s sul nome di Angelo Chiorazzo.