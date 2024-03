Come si può festeggiare un doppio disco di platino? A dare la soluzione è direttamente la Mulino Bianco. “Tuta Gold” di Mahmood è una (se non ‘la’) hit del Festival di Sanremo 2024. Il pubblico da casa si è scatenato sui social e non solo ad imparare la coreografia e il brano. Perché anche la confusione ‘sul testo’ è diventata virale. Il cantante menziona i “gilet neri ripieni di zucchero“, ma moltissimi utenti continuano a sentire “cileni ripieni di zucchero“.

Nell’ultimo post sul proprio profilo Instagram Mahmood, che ha sempre ironizzato sulla questione dei “cileni”, ha condiviso coi follower un video in cui apre un pacco proveniente dall’industria di Novara. All’interno proprio loro, i famosi ‘biscottini’. Neanche a dirlo, nei commenti i fan si sono detti molto divertiti per il proseguimento della gag: “Ma il mega pacco da parte della mulino bianco è puro stile. Ti adoro”, ha scritto una.