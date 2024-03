Immagina una mattina qualsiasi, stai andando al lavoro e trovi la più bella voce d’Italia che canta mentre aspetti al semaforo. Pare un sogno e invece è accaduto questa mattina a VivaRai2 con Giorgia. Ironia e talento. Con la superstar ospite, un lunedì eccezionale per il programma condotto da Fiorello. Il cast del mattin show si è svegliato con la notizia della vittoria della destra in Abruzzo. Il conduttore ha subito ironizzato: “Questa volta ha vinto l’orso Marsilio”, per poi mostrare il titolo di Repubblica: “Scrivono ‘In Abruzzo vince la Destra’. Il titolista è stato ricoverato”. Si è parlato anche di reazioni: “Per riassaporare il gusto della vittoria la Schlein ha chiesto il riconteggio dei voti, ma in Sardegna! Il suo primo commento è stato ‘ringrazio gli elettori, ma due vittorie di fila non avrei potuto reggerle. La vittoria in Sardegna è stata solo una brutta parentesi'”. Polemiche per l’uscita di Meloni, che al Sei Nazioni avrebbe ‘violato il silenzio elettorale’. La sua foto nello spogliatoio dell’Italrugby ha fatto discutere: “Lei tra l’altro so che ha cambiato l’inno. ‘Fratelli d’Italia, Fratelli d’Italia, Fratelli d’Italia, Fratelli d’Italia…’ poi, al posto del ‘Sì!’, ‘Abruzzo!'”, ha scherzato Fiorello.