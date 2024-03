L’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa è stato esonerato. La decisione della società dopo quanto accaduto ieri al termine del match contro il Verona. Al termine della gara (terminata 1 a 0 per il Verona) D’Aversa ha colpito con una testata in faccia l’attaccante dell’Hellas Thomas Henry. “Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona” il club pugliese comunica “di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”, si legge nella breve nota del club pugliese.

Ieri D’Aversa ha provato a spiegare quanto accaduto parlando di un finale “concitato” nel quale “ci sono state provocazioni”, ma ha ammesso che si tratta di un gesto “non bello da vedere”. Il tecnico ha aggiunto: “La mia intenzione non era di andare contro Henry. Sono entrato in campo per far sì che i miei calciatori non prendessero una squalifica visto che sabato abbiamo un’altra partita importante”. Poi è tornato sull’episodio anche con un post su Instagram chiedendo scusa ma respingendo la ricostruzione di una testata: “Sono venuto a contatto testa a testa, ma non l’ho colpito”. La sconfitta con il Verona spinge il Lecce nei bassifondi della classifica di serie A.