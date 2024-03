Kensington Palace rompe il silenzio e diffonde, dopo due mesi dalla notizia del suo ricovero, la prima foto post intervento all’addome della principessa Kate. Nello scatto, diffuso in occasione della festa della mamma che nel Regno Unito si festeggia oggi, 10 marzo, la principessa del Galles è ritratta insieme ai figli, George, Charlotte e Luis. La didascalia è firmata dalla stessa Middleton: “Grazie a tutti per i vostri auguri e il vostro continuo supporto in questi ultimi due mesi. Vi auguro una felice festa della mamma”. Lo scatto è “firmato” invece dal principe William in persona.

Con uno scatto, quindi, la Royal Family, ha voluto anche tranquillizzare tutti i fan della Corona preoccupati per le condizioni della principessa. Su di lei e sul motivo dell’operazione, negli ultimi mesi, sono state fatte moltissime congetture e cospirazioni data sia la lunga durata della degenza e sia la mancanza di dichiarazioni ufficiali.

La principessa di Galles, 42 anni, ha trascorso 13 notti alla London Clinic, vicino a Regent’s Park, nel centro di Londra, dopo l’intervento.