La Guardia di Finanza di Bologna nei giorni scorsi ha indagato su alcuni influencer che non avrebbero dichiarato redditi nel corso degli ultimi anni, per un totale di oltre 11 milioni di euro. Tra loro troviamo anche Gianluca Vacchi, Luis Sal (che ha commentato la vicenda in un video Instagram), Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli (impegnate con video d’intrattenimento per adulti a pagamento su Onlyfans). Entrambe bolognesi, Ottorini (21 anni) e Bertoli (27 anni), ora devono fare i conti per davvero. Ma chi sono le due content creator?

Giulia Ottorini, l’identikit

La 21enne bolognese, ex fidanzata di Mambolosco, conta oltre 3 milioni di follower sui più popolari social media. La sua fonte di reddito principale però, come già detto, arriva attraverso la condivisione di contenuti espliciti sulla piattaforma Onlyfans. Eppure lei non ha mai nascosto il suo tenore di vita grazie agli introiti degli abbonamenti sottoscritti. Proprio il 4 marzo scorso, prima che la finanza rendesse pubblica tutta la situazione, Ottorini aveva caricato un video sui social (poi prontamente rimosso). “Iniziamo dall’1 al 4. Entriamo nel primo di marzo: spese normali cioè 5,6,30 euro e va bene, io lo accetto. Passiamo a oggi con 50 euro perché sono andata a ballare e poi il parcheggio. Ok, ieri: spesa 90 euro va bene e altre mini spese. Il problema arriva ieri quando ho fatto 15, 23 e poi 8.100, 8.100, 6.256. Quindi, facendo i conti, siamo arrivati a più di 23.000 (ai quali vanno aggiunti i contanti, circa 9800) . Sto cercando di non piangere”, aveva dichiarato sui social Giulia. Conti alla mano, sempre secondo il suo racconto, Giulia avrebbe speso 30mila euro in 4 giorni di cui “10mila in contanti”. La “carriera” di Giulia è iniziata a 18 anni, complice un video in cui twerkava in un podcast caricato su YouTube dal titolo La tana del ferito’.

Eleonora Bertoli, un hobby diventato poi lavoro

Bertoli, 27 anni, ha un seguito maggiore su Instagram con 1,7 milioni di follower. Profilo LinkedIn alla mano, Eleonora racconta di essere stata iscritta due anni all’Università di Bologna (dal 2015 al 2017), per poi dedicarsi all’attività di influencer dal 2019. In un’intervista a Marco Mazzoli a Lo Zoo di 105, la creator raccontava come lei vedesse un vero hobby questo lavoro dividendosi tra studio e post Instagram a pagamento. Un riscatto, il suo, dopo un episodio di cyberbullismo che l’aveva segnata. Il suo profilo è caratterizzato da foto in costume, descrizioni in inglese (alcune parecchio banali) e cammelli in Marocco. Vive da qualche anno a Roma, dove lavora come modella. Il grosso degli introiti arriva anche per lei dalla piattaforma Onlyfans. È proprio da qui che le Fiamme Gialle partiranno per comprendere ciò che è accaduto negli ultimi anni.