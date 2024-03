Se c’è una cosa certa nel periodo buio che stanno passando Chiara Ferragni e Fedez è che tutti, a partire dal mondo dei social, stanno cercando di fare chiarezza. Come? Ricercando dettagli e particolari che possano raccontare il periodo di crisi in corso nella coppia.

Così nelle ultime ore due casi stanno infuocando il mondo del web. Il primo: Fedez ha cambiato la sua immagine del profilo su Instagram. Lo scatto familiare con lui, Chiara e i due figli, Leone e Vittoria, è stato rimpiazzato da una foto di lui molto cupa, ritratto con cappellino e microfono in mano.

La spasmodica attenzione al dettaglio, però, ha portato i più attenti seguaci della coppia a individuare un altro particolare (il secondo appunto) non proprio irrilevante: le sorelle dell’imprenditrice, Valentina e Francesca Ferragni, non seguono Fedez sui social. Anzi, a giudicare dalle osservazioni degli esperti del gossip, tra cui Alessandro Rosica, hanno smesso di seguire il cognato recentemente. Anche tra i “seguiti” di lui, comunque, le due sorelle Ferragni non sono pervenute.

Sento i rumori del circo. pic.twitter.com/v2qj2fNqAN — Fran Altomare (@FranAltomare) March 8, 2024