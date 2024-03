Carlos Sainz non correrà il Gp dell’Arabia Saudita. Al pilota della Ferrari, che aveva saltato l’appuntamento con i media mercoledì per un malore, ma che ieri aveva preso parte alle due sessioni di prove libere è stata diagnostica una appendicite e dovrà essere operato. Sarà sostituito dal pilota britannico Oliver Bearman. La Ferrari ha rilasciato venerdì mattina la seguente dichiarazione sui social: “A Carlos Sainz è stata diagnosticata un’appendicite e dovrà essere operato. A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione”.