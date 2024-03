di Maurizio Contigiani

Il grosso degli ex votanti M5S (sei milioni persi tra le due elezioni politiche) continueranno ad essere ex votanti. Il 15-16%, rimasto al partito di Conte, dal famoso 32% del 2017 diventa 6-9% quando il candidato è proposto dai 5S in coalizione regionale col Pd, scende al 2-3% quando il candidato lo sceglie il Pd.

L’elettore storico del Movimento fondato da Casaleggio non voterà più. Non voterà più perché non tollera nessun’altra entità politica che si chiami di destra o di sinistra, tantomeno di centro o terzo polo che sia.

Chiunque avesse fatto parte di quei sei milioni, in realtà, non era neanche 5S, non stava da nessuna parte se non a favore di ciò che considerava buon senso, in particolare che la competizione politica avrebbe dovuto lasciar fuori dalla propaganda prima, e nel suo esercizio dopo, le regole sacrosante, insindacabili e irremovibili, che ordinano una società civile, ovvero che le tasse si devono pagare, se si delinque, specie se lo si fa ai danni dello Stato si va in galera, nessuno deve morire di fame e chiunque, se è in grado di farlo, è libero di guadagnare quanto vuole, la libertà di ognuno finisce quando inizia quella dell’altro, che il crimine di guerra sia uguale per tutti e che non sia criminale solo chi lo denuncia.

Figuriamoci se fossi abruzzese e mi trovassi ad uscire di casa per votare qualcosa che, oltre ad andare a braccetto col Pd, lo fa anche con Calenda.

