“È mai possibile che nel conflitto israelo-palestinese l’Europa non possa svolgere qualcosa di più della semplice chiacchiera umanitaria? È veramente una vergogna”. È il j’accuse lanciato all’Occidente dal filosofo Mssimo Cacciari, ospite della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus), dove critica severamente un articolo de La Stampa dal titolo ‘La tregua impossibile’ in riferimento alla guerra israelo-palestinese: “Ma vogliamo scherzare? Come si fa a dire che la tregua è impossibile? Come si fa a dire che l’Occidente, gli Usa e la Ue non abbiano mezzi per decidere una tregua? Come si fa a dire che sia impossibile per l’Occidente europeo e americano intervenire presso il governo israeliano per stabilire almeno una tregua? Ripeto, è davvero una vergogna”.

Il filosofo si pronuncia anche sul voto a favore della missione Aspides nel Mar Rosso: “I 5 Stelle l’hanno definita ‘missione difensiva’ ed è così, perché è un intervento mirato a proteggere i nostri interessi commerciali. È del tutto logico che il Parlamento l’abbia approvata. Ma è illogico e irrazionale che nessuna forza politica in Ue svolga un’azione decisa e intelligente per porre fine a questi conflitti che stanno diventando sempre più ampi, pericolosi e totalmente fuori controllo da parte della politica. E l’Europa fa finta di nulla e non dice niente“.

E aggiunge: “Siamo sempre in una situazione vergognosa, per noi e per l’Europa, nell’assoluta impotenza e incapacità di operare attivamente affinché questi conflitti in giro per il mondo abbiano termine. Siamo sempre lì: è un’Europa politicamente impotente a essere una potenza di pace e di mediazione nei conflitti in atto“.

Commento finale di Cacciari sul presunto scontro istituzionale tra la presidente del Consiglio e il capo dello Stato: “Ma figuriamoci. La Meloni è sdraiata su Biden e sui poteri forti europei. Cosa volete che faccia? La guerra con Mattarella? E Mattarella, dal canto suo, chi è? Cossiga?“.