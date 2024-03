Carlo Ancelotti rischia il carcere. La Procura di Madrid chiede quattro anni e nove mesi di reclusione per il tecnico italiano: l’accusa è di evasione fiscale, una frode all’erario per un importo di oltre un milione di euro negli anni fiscali 2014 e 2015.

L’ allenatore del Real Madrid è accusato di due reati contro l’erario pubblico spagnolo. L’accusa sostiene nella denuncia che Ancelotti, colto dalla notizia mentre si concentrava per la partita di Champions League contro l’RB Lipsia, ha firmato il 4 luglio 2013 un contratto di lavoro come allenatore del Real Madrid per il periodo compreso tra luglio 2013 e il 30 giugno 2016. “precisando nella retribuzione per tale periodo, oltre alla prestazione lavorativa, anche i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine al club”. Si precisa, inoltre, che dal luglio 2013 l’imputato ha iniziato a lavorare e risiedere in Spagna, stabilendo come domicilio e residenza abituale un immobile situato in una piazza centrale di Madrid. Tuttavia, quando l’allenatore interruppe “prematuramente” la sua relazione con il Real Madrid il 25 maggio 2015, ebbe la casa in affitto fino all’ottobre di quell’anno, quindi nel corso del 2015 “la Spagna fu il suo principale centro di relazioni personali e di interessi economici”.