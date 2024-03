Chiara Ferragni e Fedez torneranno insieme? I fan della (ex?) coppia più amata dei social ci sperano costantemente. Dopo le foto con ancora addosso la fede nuziale e l’ospitata a Che tempo che fa, dove l’influencer ha rivelato che “con Fedez è una crisi più forte delle altre, vediamo..“, sarebbe stato proprio il “vediamo” a tenere vive le speranze degli utenti che sui social sperano in un riavvicinamento dei Ferragnez.

Se i presunti indizi erano arrivati (quasi) solamente da sponda Ferragni, nelle ultime ore anche il rapper ha postato una criptica storia sul proprio profilo Instagram. Il contenuto è parte di “Sembra semplice“, canzone realizzata dal tandem Fedez e J-Ax. Il brano ha un testo che potrebbe ricondurre alla Ferragni: “Finisce sempre bene altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita“, si legge. Saranno solo coincidenze o sono tutti dei messaggi rivolti al partner? Questo non possiamo saperlo. Nelle ultime ore, sia l’artista che l’imprenditrice digitale stanno postando foto e video in compagnia dei due figli, Leone e Vittoria.