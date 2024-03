“Ieri nave Duilio, in navigazione nel mar Rosso meridionale, ha localizzato una traccia aerea sconosciuta. Il profilo era minaccioso e, a seguito di riconoscimento ottico, attraverso i sensori di bordo, di un drone della stessa tipologia e comportamento di quelli che nei giorni scorsi si sono resi autori degli attacchi al traffico mercantile in area, nave Duilio ha reagito per autodifesa“. Così il capitano di vascello Andrea Quondamatteo, comandante del cacciatorpediniere italiano – impegnato nell’area per garantire la sicurezza della navigazione – ricostruisce l’abbattimento avvenuto sabato di un drone riconducibile ai ribelli yemeniti Houthi, la milizia islamica sciita alleata dell’Iran e di Hamas nel fronte anti-israeliano. Subito dopo l’episodio, la Difesa aveva fatto sapere che il drone si trovava a circa sei chilometri dalla nave, in volo nella sua direzione.

“Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi, da cui dipende la nostra economia. Questi attacchi sono parte di una guerra ibrida, che usa ogni possibilità, non solo militare, per danneggiare alcuni Paesi e agevolarne altri”, aveva detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Che in un’intervista al Corriere parla del ruolo dell’Italia a capo della missione europea Aspides (la cui ammiraglia sarà proprio nave Duilio) finalizzata a difendere dalla minaccia Houthi le navi dirette verso il Mediterrraneo: “Non siamo lì per fare azioni di guerra, non possiamo per legge e Costituzione, ma difenderemo le nostre navi. Da cittadino sarei turbato se non ci fosse unanimità su una missione che difende i traffici marittimi nel Mediterraneo, che per noi sono vitali”.