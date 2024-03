Una forte scossa di terremoto è stata registrata intorno alle 9 nell’area dei Campi Flegrei ed è stata avvertita anche in altre zone di Napoli, da Fuorigrotta al Vomero. Secondo quanto riporta il sito dell’Osservatorio Vesuviano, è stata di magnitudo 3.4, a una profondità di 2.93 km. È l’ultima di una serie di scosse che si sono susseguite dalla serata di ieri. Una delle più intense è arrivata a 1,7 gradi della scala Richter.

Nella zona del cratere numerose le segnalazioni pervenute, anche se al momento non si ha notizia di danni. Sui social in tanti hanno manifestato la loro paura e in alcuni centri urbani, come a Pozzuoli, c’è chi si è riversato in strada. Uno sciame sismico di minore intensità, sempre con epicentro i Campi Flegrei, era stato registrato anche nella serata di ieri tra le 22.58 e le 23.03 (magnitudo in questo caso 1.3 e 1.7).

“Non si registrano danni a cose o persone” spiega all’Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. La sindaca spiega che procede l’attuazione della legge sui Campi Flegrei: “In questi giorni è stato pubblicato il bando per assunzione di 34 nuovi dipendenti comunali per i prossimi due anni, per rafforzare la macchina comunale di Bacoli, con aumento delle forze di Polizia Municipale per rispondere alle sollecitazioni dei cittadini”.

Nei giorni scorsi il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, aveva illustrato la seconda fase del Piano sul fenomeno bradisismo in Prefettura a Napoli: “Il piano per la vulnerabilità del costruito è “una ricognizione sostanzialmente speditiva, ma assolutamente affidabile” e riguarderà i Comuni di Bacoli, Pozzuoli, alcuni quartieri di Napoli cioè quell’area che è stata individuata, d’intesa con la Commissione Grandi Rischi, particolarmente vulnerabile al fenomeno del bradisismo. Un’area nella quale ricadono 85mila abitanti circa e 16mila edifici circa. “Vi saranno migliaia di sopralluoghi da parte dei tecnici, con la collaborazione degli abitanti. Serviranno 5-6 mesi per poter completare il piano e avere un quadro sostanzialmente chiaro. Parliamo di costruito pubblico e privato”.