Nuova puntata del talk di approfondimento “Accordi&Disaccordi”, che sabato 2 marzo alle 21:25 torna in prima serata sul Nove per raccontare l’attualità del nostro Paese. Ospiti di Luca Sommi sono il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino e l’editorialista del Fatto Quotidiano Gad Lerner. Il conduttore incontrerà anche l’attore e regista Sergio Castellitto, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, per una chiacchierata sul nostro presente. Spazio fisso per il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri. Tra i temi della discussione le conseguenze della vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, prima governatrice M5S della Regione, un risultato che ha aperto molte discussioni sia nel centrodestra sia nel centrosinistra, specie in vista delle prossime regionali in Abruzzo. Come sempre, per analizzare i fatti più importanti della settimana, saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi.