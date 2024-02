“Tutto quello che l’Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all’annientamento della civiltà”. Il presidente russo Vladimir Putin parla alla nazione e punta il dito contro l’Occidente ricordando che anche armi della Russia possono “raggiungere i vostri territori” e avverte: un intervento Nato in Ucraina avrebbe “conseguenze tragiche“. Lo fa nel suo discorso alla nazione davanti alle Camere riunite del Parlamento a pochi giorni dalle elezioni presidenziali, in programma in Russia dal 15 al 17 marzo prossimi. Un intervento proiettato sui maxischermi e anche da 23 cinema in una ventina di città russe.

Putin ha anche accusato l’Occidente di “cercare di trascinare” Mosca “in una corsa agli armamenti” nel tentativo di logorarla, “ripetendo il trucco a cui riuscirono negli anni ’80 con l’Unione Sovietica”. Definisce anche “insensate” le ipotesi di una Russia che “si sta preparando ad attaccare l’Europa“, così come “sono infondate le accuse sui presunti piani della Russia di collocare armi nucleari nello spazio”, ha aggiunto Putin.

“Le armi nucleari russe strategiche sono in stato di massima allerta” e “i tentativi di un nuovo intervento in Russia rischiano di scatenare un conflitto su larga scala con l’uso di armi nucleari” che avrà “conseguenze molto più tragiche che in epoche passate”, ha detto il presidente russo rivolgendosi all’Assemblea federale russa in quella che, secondo il suo portavoce Dmitry Peskov, può essere considerato il suo messaggio elettorale in vista delle presidenziali. Putin ha anche ricordato agli ”oppositori della Russia” che anche Mosca ha “armi capaci di raggiungere i vostri territori”. “Hanno tentato in passato di combattere la Russia, ma ora le conseguenze saranno pessime”, ha aggiunto affermando che “la Russia continua a lavorare allo sviluppo di armi promettenti che verranno svelate presto”. Mosca starebbe completando i test del missile da crociera a propulsione nucleare “Burevestnik” e del missile sottomarino potenzialmente armabile con testate nucleari “Poseidon”: “I test sono prossimi al completamento”.

Sul fronte della guerra in Ucraina Putin ha assicurato che le truppe russe otterranno la vittoria e non si ritireranno mai. “I membri delle forze armate non si ritireranno, non falliranno, non tradiranno”, ha detto il presidente russo a conclusione del suo discorso annuale alla nazione. “Tutto il Paese” sostiene i soldati russi impegnati nell’operazione militare in Ucraina e uniti “possiamo superare qualsiasi cosa”. E avverte i Paesi della Nato dopo le recenti frasi del presidente francese Macron: “Hanno iniziato – ha detto Putin – a parlare della possibilità di inviare contingenti militari della Nato in Ucraina. Ricordiamo il destino di coloro che in passato hanno inviato i loro contingenti nel territorio del nostro Paese. Ora le conseguenze per gli eventuali interventisti saranno molto più tragiche“.