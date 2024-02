La Russia non si ferma, continua la sua martellante pressione nel sud dell’Ucraina e a conquistare territori nell’area di Avdiivka. Secondo analisti indipendenti, i soldati di Mosca stanno avanzando a ovest e a nord-ovest della cittadina nella regione di Donetsk e, dopo Lastochkino, caduta ieri, hanno preso il controllo degli insediamenti di Stepnoye e Severnoye. “Il nemico è avanzato vicino a Orlovka, Berdichev e Tonenkoye. Ha occupato Stepnoye e Severnoye. Dove si trova ora il comando dell’unità ucraina Tavria secondo cui le linee di difesa sono ‘preparate'”, scrive DeepState.

Ogni giorno che passa appare sempre più chiaro che i vertici militari fedeli al Cremlino hanno deciso di imprimere una nuova accelerata a un conflitto che da mesi ormai, dalla caduta di Bakhmut, era in una fase di stallo. Così hanno aumentato la pressione soprattutto sul fronte meridionale, nel tentativo di conquistare più territori possibili prima delle nuove forniture di armi dagli Stati Uniti, che potrebbero presto sbloccarsi dopo l’ostruzionismo dei Repubblicani al Congresso, e il disgelo che renderà più complicata l’avanzata delle truppe di terra.

La situazione, come è noto, preoccupa il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che per questo cerca di mettere pressione sugli alleati affinché intensifichino il sostegno al suo esercito: “Senza gli aiuti americani la Russia potrebbe vincere e milioni di ucraini moriranno”, ha detto in una intervista alla Cnn aggiungendo di aver parlato con lo speaker della Camera Mike Johnson e aver ottenuto la garanzia che “farà di tutto per sostenere l’Ucraina”: “Devo fidarmi di lui. I soldi americani finiscono in gran parte nella produzione militare Usa, non nel nostro bilancio”. Ed è poi passato ad attaccare di nuovo Donald Trump, vero spauracchio per la Presidenza di Kiev dato che, in caso di rielezione alla Casa Bianca, sembra pronto a imporre all’Ucraina di scendere a patti con Putin per chiudere la guerra: “Non riesco a capire come Trump possa essere dalla parte di Putin, non capisce che Putin non si fermerà mai. Se lo sosterrà sarà contro gli americani e gli interessi Usa”.