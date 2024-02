La Casa Bianca è in allarme per una “grave minaccia alla sicurezza nazionale” degli Stati Uniti collegata a una capacità militare russa “altamente preoccupante e destabilizzante” di cui gli Usa sono “venuti a sapere recentemente”. Secondo quanto riporta Abc si tratterebbe del possibile lancio nello spazio di un missile con un arma nucleare. Per questo il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha annunciato di aver convocato per giovedì un incontro con la ‘Gang of Eight’, gli otto leader del Congresso che sono informati su questioni di intelligence classificate.

Due fonti hanno affermato che la minaccia di cui si discute riguarda i tentativi russi di mettere un’arma nucleare nello spazio. Non si tratta di lanciare missili sulla Terra, ma piuttosto di usarla eventualmente contro i satelliti. “È molto preoccupante e molto delicato”, ha detto una fonte, che l’ha definito “un grosso problema”. Diversi membri del Congresso hanno descritto il problema come serio, ma nulla che possa causare allarme pubblico. “Le mani ferme sono al volante. Ci stiamo lavorando e non c’è bisogno di allarmarsi”: lo ha detto lo speaker della Camera Mike Johnson

Sullivan ha spiegato di aver personalmente contattato la ‘Gang of Eight’ per fissare un briefing: “Questo è stato fatto secondo le regole, sono un po’ sorpreso del fatto che il deputato Turner oggi sia uscito in pubblico, prima di sedersi nell’incontro con me e gli esperti di intelligence e difesa”. Ricordando che la commissione da lui guidata ha votato martedì per rendere pubbliche alcune informazioni ricevute, Turner chiede al presidente Joe Biden di declassificare “tutte le informazioni relative a questa minaccia”.