Gli stereotipi che riguardano nord e sud Italia sono all’ordine del giorno. Che sia nello sport o nella vita di tutti i giorni, sono tristemente frequenti fatti o affermazioni che si possono ricondurre al razzismo territoriale. In tal senso, una delle città più colpite dall’ondata di critiche e (ingiustificato) allarmismo è Napoli. Sulla questione è intervenuta Jasmine, una creator che ha voluto lanciare un messaggio d’amore nei confronti della città partenopea. All’inizio del contenuto postato sul proprio profilo TikTok, la ragazza ha elencato una serie di frasi che spesso e volentieri etichettano il capoluogo della Campania: “Non vado a Napoli. È tutta sporca e puzza“; “Non ci vado a Napoli. Mi stanno sul c***o i napoletani“; “Non ci vado a Napoli. Prendono troppa confidenza e sono maleducati”, ha elencato Jasmine.

La tiktoker ha successivamente risposto a tutti le asserzioni dette: “Non ci andate a Napoli. Ci vado io che la amo da morire. Napoli è piena d’arte, piena di robe da vedere, piena di robe da mangiare. Ho girato quasi tutta Italia e l’ospitalità di Napoli non l’ho trovata da nessuna parte – ha continuato -. L’energia di Napoli, non l’ho mai trovata. La gentilezza dei napoletani, che ti fanno sentire a casa, non l’ho mai trovata. Il patrimonio artistico, non l’ho mai trovato. Il mangiare? Il mangiare, non l’ho mai trovato. Non ci andate a Napoli che i napoletani gente come voi neanche la vogliono”, ha concluso Jasmine. Come prevedibile il video ha scatenato i commenti degli utenti che, come spesso accade, si sono divisi nelle considerazioni: “Da veronese ti dico che l’ospitalità e l’educazione che ho trovato a Napoli mai vista in altri posti!”, ha scritto uno, nonostante siano molte le critiche piovute addosso alla creator.