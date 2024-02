“La Ferragni è finita […] Questa è la mia profezia […] E lei non potrà mai essere quella di prima e credo che questo lei ormai l’abbia capito. Penso che stia attraversando un periodo di crisi impressionante, e mi dispiace […]”. Fabrizio Corona ospite di Gurulandia una decina di giorni fa parlava così dell’influencer, e aveva “profetizzato” che lei e Fedez si sarebbero lasciati di lì a poco. In effetti in un secondo momento Dagospia ha lanciato lo scoop sulla presunta rottura della coppia.

Quindi l’ex re dei paparazzi ha dato la propria opinione su cosa avrebbe dovuto fare Chiara Ferragni dopo lo scandalo legato al “Pandoro gate“: “Il tempo cura tutto. Il silenzio e il passare del tempo sono la soluzione, ma serve anche una nuova azione che fa scordare quella vecchia. Io non avrei fatto quel video di scuse in pigiama. Al suo posto sarei scomparso per un anno“.