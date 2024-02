Belen Rodriguez cena in un noto ristorante milanese assieme a tre amici. Cosa c’è di strano? Che la showgirl ha una sigaretta accesa in mano che ben si vede nella foto postata su Instagram. E così il momento di svago con Patrizia Griffini, Francesco Bega e Francesca Bonfanti è diventato oggetto di molte critiche (ma non solo). “Questi fanno sempre quello che vogliono… Fumano nei locali, non pagano nulla… E poi piangono quando non lavorano più”, “Ma non è vietato fumare sigarette nei luoghi al chiuso? Questa si crede il Dio in terra”, “Che mancanza di classe”. Insomma, tanti commenti negativi ma altrettanti coloro che sono intervenuti ‘a difesa’ di Belen: “Decine di commenti su una sigaretta. Nel caso non ve ne siate accorti siamo usciti dal medioevo, esistono le sale fumatori, esistono locali che permettono di fumare a chiusura, esistono persone che bevono e fumano anche nella vostra triste vita. Se la gente criticasse meno, quanto andrebbe meglio il mondo!”, “l sigaretta la esibisce apposta per vedere i boccaloni che così fanno 20000 commenti sulla cosa. Altrimenti magari i commenti sarebbero stati troppo pochi, brava Belen”. Dispute da social, poca cosa.

