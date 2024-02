Caos a Una voce per San Marino. Il programma che ha decretato la vittoria dei Megara, che andranno così a rappresentare la Repubblica all’Eurovision, è stato segnato da alcuni intoppi nel corso della serata. Uno di questi riguarda la mancata presenza dei Jalisse che avrebbero dovuto ritirare il premio come Best Look.

Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, conduttori dell’evento, si sono trovati a fare i conti con imprevisti non facili da gestire. “Ma dove sono?” si è chiesto Biggio a proposito dei Jalisse “Qualcuno li ha visti? Cosa dobbiamo fare adesso? Jalisse vi aspettiamo. Andate a cercarli vi prego. Andiamo ai secondi classificati o al prossimo premio? Ci stanno facendo dei gesti e non capiamo. Non è mai successo un momento del genere nella storia della televisione. Allora possiamo andare direttamente ai primi posti della classifica con i premi finali?”.

In un secondo momento Biggio ha provato a fare un’ipotesi: “Forse ho capito cosa sta accadendo. Secondo me non hanno avvisato i vincitori dei premi. Quindi noi adesso possiamo stare qui ad annunciarli tutti e nessuno si presenterà a ritirarli. Diete che ci ho azzeccato? Allora facciamo una cosa classica, andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco qui a Una Voce per San Marino”. La situazione non si è sbloccata una volta tornati in diretta, e il presentatore ha commentato: “Purtroppo per problemi logistici non sono potuti essere qui. Non ho capito bene perché, ma è così. Quindi leggeremo la lista dei vincitori e basta […]”.

Nelle ore successive sono stati i Jalisse stessi a spiegare sui social quanto accaduto: “Finalmente è appena arrivato il Premio che ieri dovevano consegnarci a Una voce per San Marino. Precisazione: ieri eravamo con tutti gli artisti al San Marino outlet distante dal teatro dove si svolgeva il Festival e quando Biggio e Melissa hanno comunicato il premio ai Jalisse, noi eravamo pronti, ma distanti e quindi impossibilitati a salire in tempo sul palco per ringraziare”.