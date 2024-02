“Ieri sera in prima serata su Rai1 è andato in onda questo”, ha esordito Joey Di Stefano, uno dei ballerini più famosi sul web. Nella clip, diventata presto virale, il creator ha mostrato al proprio pubblico di TikTok uno spezzone di Tale e quale show in cui viene etichettato come stretto collaboratore artistico di Annalisa. “Il coreografo di Annalisa è di Ramacca e si chiama Joey Di Stefano e Rina“, ha convintamente dichiarato Loretta Goggi. “Li conosci”, ha domandato Carlo Conti a Malgioglio che ha risposto con “No, salutiamoli e mandiamogli un abbraccio“, ha proseguito il cantautore. “Che bella cosa, vedere che su Rai1 ci nominano, grazie intanto”, ha detto Joey, che ha subito sposato il focus verso Malgioglio: “Cristiano, chiediamo poi ai parenti che abbiamo in comune a Ramacca.. due anni di trasmissione insieme, Casa Rai1, con Massimo Giletti e Antonella Mosetti“, ha proseguito. “Andavate a cena insieme”, si sente in sottofondo.

“I brodini di Cristiano che ci cucinavi dopo la trasmissione, a casa sua, a Roma.. E non ci conosciamo?“, ha domandato. “Non è stato abbastanza.. facciamo una cosa: appena ci incontriamo, ci ripresentiamo di nuovo, sperando che questa volta però duri di più“, ha ironicamente concluso il danzatore. In una seconda clip, Di Stefano e Rina, hanno chiarito la questione riguardante Annalisa: “Partiamo dal fatto che noi abbiamo visto che ci nominano il sabato sera su Rai1, in prima serata a Tale e quale show Sanremo.. Ed è bellissimo, onoratissimi”, ha spiegato il duo. “Ma, ragazzi, avete sentito bene cos’ha detto Loretta Goggi? Parla di ‘le movenze’. Parla quindi di movimenti leggeri, si riferisce sicuramente ai balletti virali. Noi abbiamo detto e stradetto che non siamo mai stati i coreografi ufficiali di Annalisa“, ha asserito Di Stefano.

“E’ una figura attribuita dal grande pubblico per via dei balletti virali, ok? – ha continuato – Tanto è vero che, quando ci vedono, attribuiscono questa cosa a noi“, hanno detto in coro. “Vi ricordo ‘Bellissima‘, un’esplosione spaventosa. Subito dopo ‘Mon amour‘.. anche le tv ballano ‘Mon amour‘ di Joey e Rina, anche Annalisa l’ha ballata in televisione“. E ancora: “‘Disco paradise‘? C’era una coreografia ufficiale nel videoclip dove noi ne facciamo parte che non è una coreografia nostra. Ma, quella andata virale, è la coreografia social, nostra. Quella del videoclip ufficiale non è andata virale. Detto questo, la nostra domanda è: che nessuno conosce il coreografo ufficiale di Annalisa, è colpa nostra?”, ha aggiunto Joey. “Noi coreografiamo tutte le hit e vanno virali sul web”, è intervenuta Rina. “Nessuno ha mai detto che siamo i coreografi ufficiali e vogliamo scavalcare quello vero.. mai“.

“Facciamo questo lavoro da più di 16 anni e non abbiamo bisogno di dire che siamo i coreografi ufficiali anche perché, da un anno a questa parte, collaboriamo con delle case discografiche di un certo livello. Collaborazioni con Stash, con Alex Britti, con Emma e Toni Effe su ‘Taxi sulla luna’, i Boomdabash, Paola e Chiara.. non capisco perché quando diciamo con tono fermo la verità, dev’essere presunzione o arroganza. Sono dati di fatto”, ha chiarito il ballerino. “Quindi, la figura come abbiamo visto ieri sera, di coreografi ufficiali di Annalisa, ce lo danno gli altri. Noi non lo abbiamo mai detto”. Su Malgioglio: “E poi, anche su Cristiano, andiamoci leggeri, perché noi non ce la siamo presa. Volevamo solo ricordare alcuni momenti passati insieme“.

“Giusto alcuni”, ha chiosato Rina, ridendo. “Noi portiamo il sole, l’allegria, il divertimento e tanta leggerezza che, forse, ce n’è davvero tanto bisogno”, ha concluso Di Stefano, prima di salutare i propri fan.