Katia Follesa ha fatto preoccupare i fan accorsi al teatro Orfeo di Taranto per assistere allo spettacolo “Ti posso spiegare” che la vede protagonista accanto ad Angelo Pisani. Tra le stories infatti l’attrice ha scritto: “Sono davvero mortificata, mi scuso immensamente con il pubblico di Taranto. La data verrà recuperata a maggio. Grazie ai soccorritori del 118. Sto un pochino meglio, grazie”. Non si sa nel dettaglio che cosa sia successo, ma quel che conta è che Follesa stia meglio come ha precisato sui propri social.

In “Ti posso spiegare” Angelo e Katia parlano della vita di coppia, mostrando le dinamiche uomo-donna nella convivenza, quella in cui lei chiede a lui di scendere a buttare la spazzatura non appena si è in filato la tuta e sta per andare a letto o dove lui rimanda ogni incombenza a suon di “lascia lo faccio dopo”. Un’ulteriore occasione per dimostrare come la vita di ognuno, nella convivenza, si assomigli un po’ tutta.